Jovem morre após atropelar vaca em acidente na BR-010, em Paragominas

Mesmo socorrido, André Oliveira, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos

André Correa de Oliveira, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (12), em Paragominas, município do sudeste paraense. O jovem colidiu com a motocicleta que pilotava em uma vaca que estava na rodovia BR-010, morrendo mesmo após ser socorrido minutos depois do acidente.

A colisão foi por volta das 19h, e testemunhas contaram que André vinha de Ipixuna do Pará em uma caravana na estrada, junto com amigos. Na altura do KM-184 da rodovia federal, o grupo foi surpreendido pelo bovino, que apareceu na estrada, e nem todos conseguiram desviar.

André acabou se chocando com a vaca e foi arremessado de sua moto, modelo Honda Pop e, mesmo usando capacete, ele ficou gravemente ferido. O grupo de amigos parou para ajudar o rapaz e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que foi ao local e socorreu o jovem ao Hospital Regional Público do Leste do Pará, em Paragominas, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O animal que foi atropelado pela moto ficou ferido, mas não morreu. O corpo de André Oliveira foi levado à Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para passar pelos exames e depois, ser liberado para os preparativos fúnebres por parte da família.

Por:ORM /13.07.20 22h00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...