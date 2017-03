Jovem morre após bater de frente com carreta na BR-163 em Castelo de Sonhos

Um jovem de 17 anos, morreu neste domingo (12), após um acidente com uma carreta na BR-163, no distrito de Castelo de Sonhos (Altamira –PA). Segundo informação, a vítima invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão.

A vítima saiu de Castelo de Sonhos e seguia sentido Vila Isol. Uma testemunha disse à polícia que o jovem dirigia uma motocicleta Biz e invadiu a pista contrária várias vezes, dirigindo em zigue-zague, antes do acidente.

A guarnição da Policia Militar de Castelo de Sonhos no comando do Sargento Ivan, Cabo Verenildo, Soldado Mateus e Silva, atenderam a ocorrência e chegando ao local encontraram a vitima o adolescente “Bruno James Abitante”, 17 anos de idade, natural de Juina-MT e morador de Castelo de Sonhos já sem vida.

Conforme relatou a Policia o menor estava pilotando a motocicleta “BIZ 125cc” de cor preta, placa “NJI 3107”, no momento do acidente o adolescente estava realizando manobras perigosas, perdendo o controle de sua motocicleta e vindo a colidir com a carreta “FH de cor vermelha 9 eixos”, tendo assim morte instantânea, e que o motorista da referida carreta evadiu-se do local tomando rumo ignorado e não foi localizado, em seguida chegou no local a polícia civil através do IPC Paulo para realizar as providências necessárias .

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...