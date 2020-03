Jovem morre após cair de carroceria de caminhonete na região do Eixo Forte, em Santarém

Jovem que caiu de caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente aconteceu na noite de domingo (1º). Vítima pegou carona após culto em igreja evangélica.

Um jovem que seguia viagem na carroceria de uma caminhonete morreu após cair do veículo na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará. O acidente aconteceu na noite de domingo (1º) após ele e outras pessoas saírem de um culto.

Segundo a polícia, a condutora da caminhonete fez uma manobra brusca, nesse momento o jovem caiu e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local do acidente.

De acordo com as leis de trânsito, não é permitido que pessoas sejam transportadas na carroceria de veículos.

Acidente na BR-163

Veículos envolvidos no acidente na BR-163 ficaram parcialmente destruídos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

No início da manhã desta segunda-feira (2) um choque entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida. A batida aconteceu na BR-163, nas proximidades da comunidade São José.

Segundo o enfermeiro coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Joziel Colares, a vítima sofreu escoriações e foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, onde recebeu atendimentos médicos.

Por G1 Santarém — PA

