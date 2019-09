Jovem morre após capotamento de trator em fazenda de Itaituba

(Foto:Reprodução)-Na madrugada de sábado (7), um jovem, identificado como Anderson Zinki, de 18 anos de idade, faleceu após sofrer um capotamento com o trator que dirigia, em uma fazenda de Itaituba. Segundo informações, o jovem foi encontrado embaixo do veículo por alguns trabalhadores, ainda na manhã de sábado, por volta das 8h, e encaminhado para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme informado por algumas pessoas que conhecia a vítima, Zinki prestava serviços em uma fazenda de propriedade do prefeito Valmir Climaco, localizada no Km 23, sentido Maloquinha e, assim, como de costume, teria pegado o “girico” e saído para trabalhar, mas no final do dia não retornou aos seus aposentos.

Segundo a direção do HMI, o jovem deu entrada no hospital, por volta das 9h, ainda com vida, mas apresentando quadro de saúde grave, por isso, foi preparada toda a documentação do TFD para ser encaminhado à Santarém, porém, não resistiu, vindo a falecer durante a madrugada.

“Recebemos um paciente vítima de capotamento de trator com traumatismo torácico. Segundo informações ele tinha passado a noite inteira debaixo de um trator, “girico” como eles chamam”, afirmou a direção.

