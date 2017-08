Jovem morre após carro capotar na Rodovia Santarém/Cuiabá

Mais um grave acidente aconteceu na Rodovia Santarém-Cuiabá (BR 163), aumentando ainda mais a estatística do perigoso trânsito de nossa região. O acidente aconteceu na manhã de sábado (19) às proximidades da cidade de Rurópolis, no Km 826 da BR 163.

Segundo o chefe da PRF em Santarém, inspetor Sidmar, o acidente ocorreu do tipo saída de pista seguido de capotamento envolvendo o veículo Toyota Etios, placa QBC7400, de cor prata, licenciado em Cuiabá-MT, guiado pelo nacional Robério Ferreira dos Santos (que morreu no local) e tendo como passageiro o nacional José Henrique Silva Nascimento (lesões leves), ambos residentes na localidade de Divinópolis, distrito da cidade de Rurópolis.

Depois que foi comunicada sobre a ocorrência, uma Equipe da PRF compareceu ao local do acidente e de acordo com informações colhidas do passageiro José Henrique, o veículo seguia sentido Rurópolis-Santarém em velocidade normal para a via e não houve envolvimento de outro veículo no acidente, porém, não soube informar o qual de fato foi a causa da saída de pista do veículo. No local, observou-se poucas evidências da ocorrência do acidente, pois o veículo acidentado caiu em uma vala de cerca de 6 metros de altura, distante 65 metros da pista de rolamento. Observado e medido no local, apenas uma marca de frenagem de 50 metros.

Fonte: RG 15\O Impacto, com informações e fotos de Elias Junior

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

