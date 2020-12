Jovem morre após ser atingido por descarga elétrica na comunidade Secretaria, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima, identificada como Delando Moura da Silva, trabalhava em um provedor de internet, e estava a serviço no momento do acidente. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu a voltagem a qual foi exposto.

Um jovem de 22 anos morreu no início da tarde desta sexta-feira (4) na comunidade Secretaria, localizada na Santarém/Curuá-Una, no oeste paraense, após receber um descarga elétrica.

Delando Moura trabalhava em um provedor de internet e fazia uma ligação no momento do acidente que aconteceu por volta das 13h.

