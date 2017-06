Jovem morre após ser atropelado por carro em Alter do Chão

Segundo populares, vítima se jogou na frente do veículo. Samu tentou reanimar o rapaz, mas ele não resistiu aos ferimentos

Um jovem de 25 anos morreu após ser atropelado por um carro na madrugada desta sexta-feira (16), na vila balneária de Alter do Chão em Santarém, oeste do Pará. Segundo informações de populares, vítima se jogou na frente do veículo. Samu tentou reanimar o rapaz, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O jovem identificado como Rodolfo Garcia Costa morreu por volta de 1h da manhã. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, e mesmo com várias tentativas de reanimar a vítima, ele não resistiu.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil para investigar se o jovem realmente se jogou na frente do carro.

