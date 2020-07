Jovem morre após ser esfaqueado em bar em Itaituba

Segundo a polícia, o crime aconteceu na noite deste sábado (18) por volta das 23h, durante uma briga num bar, supostamente motivada por ciúmes entre ex-casais(Foto:Reprodução)

De acordo com a polícia, em Itaituba, município do sudoeste paraense, a vítima é Manoel Rodrigo Ferreira, de 24 anos, morto após ter sido esfaqueado num bar na comunidade Boa Vista, km 28 da rodovia Transamazônica, em Itaituba, já no sentido do município vizinho de Jacareacanga. Ele recebeu facadas nas costas e na perna.

Segundo relatos de testemunhas colhidos pela polícia, eram por volta das 23h deste sábado (18) quando uma confusão se formou no bar da comunidade de Boa Vista, provocada por um homem, não identificado pela polícia, que teria agido por ciúmes de uma ex-namorada.

Na confusão, de posse de uma faca, esse homem esfaqueou duas vezes Manoel Rodrigo. Há informações que a vítima não teria envolvimento algum com a situação em si, a não ser o fato de estar tentando desapartar a briga.

Manoel Rodrigo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O autor do crime fugiu do local de carro e, até então, não foi localizado. O fato foi registrado na 19ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Itaituba.

Por:ORM/Valeria Nascimento

19.07.20 15h08

