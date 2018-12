Jovem morre após ser ferida por 28 golpes de faca; o marido, suspeito do crime, está foragido

Suzane Maciel, de 25 anos, morreu após ser atingida por 28 facadas — Foto: Polícia Militar/Divulgação

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (16). A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem está sendo procurado suspeito de assassinar com 28 facadas a esposa, em Terra Santa, no oeste do Pará. O crime teria ocorrido por volta das 04h deste domingo (16). Segundo a polícia, Mateus Ribeiro Pinto desferiu os golpes de faca em Suzane Gama Maciel, de 25 anos, por ciúmes. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Suzane Maciel, de 25 anos, morreu após ser atingida por 28 facadas

A Polícia Militar de Terra Santa continua as buscas por Mateus próximo à residência onde o casal morava e também na mata, onde os familiares apontaram que ele possivelmente está escondido.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...