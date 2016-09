Jovem morre após ser queimado por ex de namorada

Um jovem de 22 anos, Arthur Antônio Valério, morreu com queimaduras em mais de 50% do corpo após o ex-companheiro da namorada dele ter ateado fogo no carro em que Arthur estava, por ciúmes. A ex do suspeito também estava no veículo, mas sobreviveu. O caso ocorreu em Piracicaba, interior de São Paulo.

O acusado – João Claudio Donizete, de 57 anos – não aceitava o fim do relacionamento com Letícia da Silva de Oliveira, de 23 anos. Na noite do dia 28 de agosto, resolveu ir até a casa da jovem, mas ela não estava.

Segundo informações da Polícia, João Cláudio fingiu que iria embora, mas ficou aguardando do lado de fora da residência. Quando Letícia chegou no carro do amigo Arthur Valério, o suspeito jogou álcool no carro, com os dois dentro, e ateou fogo, fugindo em seguida.

Arthur Valério morreu após ficar 10 dias internado na UTI. Já Letícia sofreu queimaduras em 60% do corpo, mas sobreviveu e segue internada na UTI.

(Com informações do portal R7)

Arthur Antônio Valério

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...