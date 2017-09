Jovem morre eletrocutado ao subir em poste de energia, em Novo Progresso

(Foto Ronniele-WhatsApp) – Vítima prestava serviço para uma empresa e tentava resolver problema em rede, segundo populares.

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (07), na área rural próximo ao Distrito de Moraes de Almeida.

Um jovem de 18 anos morreu, nesta quinta-feira (07), vítima de choque elétrico. De acordo com a informação, a vítima foi eletrocutada após subir em um poste em uma propriedade rural as margens da rodovia BR-163 próximo ao distrito de Moraes de Almeida distante 70 km de Novo Progresso.

Segundo informações de populares ao Jornal Folha do Progresso, o homem subiu em um poste de energia elétrica para tentar resolver um problema na fiação.

Ele foi eletrocutado ao segurar em um fio de alta tensão e caiu do poste, de uma altura de aproximadamente cinco metros.

O acidente ocorreu por volta de 17h, foi socorrido até hospital Municipal de Novo Progresso aonde veio óbito.

O Velório de Ronniele esta acontecendo no setor industrial no bairro das casas populares na residência da família, o sepultamento acontece no final da tarde desta sexta-feira no cemitério municipal.

