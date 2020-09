Jovem morre em acidente de trânsito em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Vítima estava em uma motocicleta e colidiu com um carro

O jovem Daylon da Silva Soares, de 23 anos, morreu após se envolver um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 2, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. O acidente acontecendo na avenida B, no bairro Cidade Jardim, por volta de 12h30.

De acordo com informações de testemunhas às autoridades policiais, Daylon pilotava uma motocicleta e seguia em direção à rodovia PA-160. Em determinado trecho da via, ele teria sido “fechado” por um automóvel Ford Ka. Os dois veículos colidiram violentamente e Daylon foi arremessado vários metros distante do local do acidente.

O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro.

Ele ainda chegou a ser socorrido por um tio, que chegou ao local minutos depois do acidente. O familiar de Daylon tentou chamar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não conseguiu contato. Em seguida, ligou para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP), mas teria sido informado de que não havia ambulância disponível. Desesperado, ele pediu ajuda de um motorista que passou pela localidade e conseguiu resgatar o sobrinho. A vítima foi levada ainda com vida ao hospital mais próximo em uma caminhonete, mas chegou morta à instituição de saúde, sem ter tido tempo de receber atendimento médico.

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, se apresentou espontaneamente na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil onde o caso foi registrado, e assumiu ser a condutora do veículo envolvido no acidente que resultou na morte de Daylon. O carro dela também foi apresentado na delegacia. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigada pela Polícia Civil.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...