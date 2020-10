Jovem morre enquanto fazia exercícios em academia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com a SSP-SP, o Samu foi acionado, mas Taciane não resistiu e morreu no local. O caso foi registrado como morte suspeita.

Familiares afirmaram que a estudante vinha reclamando de dores de cabeça, aponta o histórico do boletim de ocorrência, divulgado pela Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP). Na terça-feira, a jovem passou mal enquanto fazia exercícios.

