Jovem passa bem após cirurgia -ele sobreviveu em grave acidente de transito com moto e carreta na Br 163 em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Facebook) -Sipriano sobreviveu em um acidente onde a vitima fatal foi o jovem SINDEI FORTES DAGOSTIN de 19 anos, eles teriam saído para caçar na rodovia BR 163, momento que sofreram um grave acidente de trânsito com uma carreta que o obrigou a passar por cirurgia ortopédica na perna e corte profundo no braço e escoriações pelo corpo.



Com a colisão, os motociclistas foram arremessados ao solo com grande impacto, o SAMU foi chamado para socorrer as vitimas, o Jovem SIDNEI FORTES DAGOSTIN veio a óbito no local.

Carreta

O caminhão envolvido no acidente, evadiu do local ele desapareceu, se misturou com as outras carretas, não se sabe se adentrou em algum pátio de empresas na região ou se evadiu para o Mato grosso- o fluxo de carretas muito grande na rodovia, eles transportam a safra de milho e soja do MT para o porto de Miritituba. A policia vai ouvir o sobrevivente em depoimento para apurar as causas do acidente.



SIPRIANO CASSOL NETO de 19 anos passou por cirurgia com o Dr Douglas médico ortopedista do HMNP [Hospital Municípal de Novo Progresso].