Jovem pede para morrer na web e sofre acidente

“As pessoas não fazem idea do quanto as palavras tem poder…!!! #descanse_em_paz #eterna_saudades” (SIC), postou outro.

No Facebook, dezenas de amigos se solidarizaram com a família e postaram mensagens lamentando a morte.

Ela estava com um homem em uma motocicleta quando perderam o controle do veículo e colidiram contra um ônibus.

O caso ocorreu na cidade de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitada de Natal, no Rio Grande do Norte.

