Jovem pede pela própria vida ao ser torturada por criminosos

A sessão de espancamento foi filmada por uma terceira pessoa e divulgada pelas redes sociais – (Foto:Reprodução Portal Tucumã)

Um vídeo compartilhado pelo WhatsApp provocou indignação pela violência praticada contra uma jovem cuja identidade ainda não foi descoberta. As imagens mostram uma sessão de tortura promovida por um homem, a quem a vítima se refere como ‘Aglairton’, e filmada por outro, em um terreno baldio. Não é possível saber pelo vídeo em que lugar se passou o caso.

As imagens, feitas à noite, mostram a jovem sendo agredida com o que parece um pedaço de ferro. O agressor aplica vários golpes e, mesmo diante dos apelos da vítima, que já apresenta alguns ferimentos decorrentes das pancadas, implora para que ele pare pois “não está mais sentindo o movimento daas pernas”, a sessão continua.

O vídeo foi postado também nas redes sociais e entre os comentários de internautas feitos sobre as cenas um chanma atenção pela conivência com a violência exposta: “Novinha sendo cobrada pelos bandidos… A lei do Brasil deveria ser igual. Político que roubar, a população mete a porrada.”

09.09.20 22h27

