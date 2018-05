Jovem pega 15 anos de prisão por matar estudante após vídeo íntimo

Vítima do assassinato pediu R$ 4 mil para não entregar as imagens ao RH da empresa em que trabalhavam.

O jovem Hiago Pereira da Silva, da 24 anos, foi condenado a 15 anos de prisão por matar um estudante universitário que pediu dinheiro para nao divulgar um vídeo íntimo, gravado no banheiro da empresa onde os dois trabalhavam. Fabrício Martins Teixeira, de 23 anos, ameaçou denunciar o colega de trabalho por assédio sexual. O caso ocorreu no ano passado, em Araguaína (TO).

De acordo com o G1, a vítima exigiu a quantia de R$ 4 mil para não entregar as imagens ao departamento de Recursos Humanos da companhia. Em júri popular, Hiago foi condenado por homicídio qualificado, praticado por motivo fútil e meio cruel, por dissimulação e ocultação de cadáver. Ele vai responder ainda por fraude processual.

