Jovem perde ossos da face em acidente com moto em Itaituba

Quatro meses após sofrer um grave acidente de motocicleta no Distrito Moraes Almeida, em Itaituba, no sudoeste do Estado, Luis Henrique Firmiano de Oliveira da Silva, de 20 anos, segue incapacitado para o trabalho e precisa urgente comprar uma prótese e pagar um novo procedimento cirúrgico.

Segundo a família de Luis Henrique, ele já enfrentou uma traqueostomia, fez reconstrução da parte de baixo do globo ocular, que perdeu, e ainda uma drenagem de líquor do cérebro realizado pela medula. Ainda assim, precisa agora colocar uma prótese no rosto, cujo valor é de cerca de R$ 150 mil.

O acidente aconteceu em 24 de dezembro de 2019, quando o rapaz pilotava a moto de um amigo e caiu após passar por um quebra-molas e perder o controle do veículo, batendo a cabeça diretamente no chão, pois estava sem capacete.

Luis foi encaminhado para o hospital de Novo Progresso, também no sudoeste paraense, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Em seguida, foi para a cidade de Sinop, no Estado do Mato Grosso (MT), onde cursava faculdade e trabalhava.

“Se fosse uma cirurgia só por estética daria para esperar, mas não é, e não faz pelo SUS. Ele não pode sair de casa porque não tem segurança, pode bater em alguma coisa e machucar, pois no local onde ele perdeu o osso está só o cérebro e a pele”, disse a mãe de Luis em entrevista.

Quem tiver interesse em ajudar com a doação de valores em dinheiro, pode realizar depósitos nas contas do Banco Sicredi. Agência: 0812. Conta Conjunta: 54357-1. Favorecidos: Jair Firmiano da Silva ou Marli de Oliveira da Silva. Também para Banco Bradesco. Agência: 0759. Conta com dígito: 38695-2. Favorecida: Marli de Oliveira da Silva.

Amigos de Luis Henrique também criaram uma “vaquinha on line’’ para quem quiser ajudar.

Por:Valeria Nascimento

