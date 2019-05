Jovem presa em Oriximiná diz que entrou no tráfico depois que marido foi para a penitenciária

Inglesi Costa da Costa, 18 anos, confessou que entrou no tráfico após a prisão do marido — (Foto: Polícia Civil/Divulgação)-Inglesi Costa da Costa estava embalando a droga quando a polícia chegou a sua casa.

Uma jovem de 18 anos, foi presa pela Polícia Civil em Oriximiná, oeste do Pará, na tarde de quarta-feira (15), por suspeita de tráfico de drogas. Inglesi Costa da Costa confessou à polícia que entrou no tráfico após a prisão de seu marido Max Costa da Silva. Ele está recolhido no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém.

Segundo a polícia, Inglesi era responsável por receber o material entorpecente de Santarém, embalar e distribuir em algumas “bocas de fumo” de Oriximiná.

Material apreendido com Inglesi Costa foi levado para a delegacia de Polícia Civil — Foto: Polícia Ciil/Divulgação

“Fomos informados que a suspeita teria recebido uma quantidade de entorpecentes, e em diligências logramos prendê-la em flagrante. Na ocasião ela estava repartindo o entorpecente em pequenas porções e já preparando para comercialização”, contou o delegado de Polícia Civil, William Fonseca.

Inglesi foi presa na casa onde morava no Beco Hilário Matos, 894, em frene ao Campo do Bela Vista. Com ela, a polícia apreendeu uma balança de precisão, 100 gramas de entorpecente (uma pedra de 82 gramas e 74 petecas), um tubo de linha de costura, uma tesoura e a quantia de R$ 713.

*Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná

Por:Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

