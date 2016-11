Jovem presa por fraude no Enem em Santarém já foi liberada.

Candidata foi abordada após terminar as provas na escola Plácido de Castro. Jovem pagou fiança no valor de R$ 2.500, pois crime é afiançável

A jovem presa no segundo dia da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 6 de novembro, em Santarém, oeste do Pará foi liberada após pagar fiança no valor de R$ 2.500. Ele foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal porque foi flagrada com anotações sobre as questões da prova escondidas dentro da bolsa. Segundo o delegado da PF que preside o inquérito, Gecivaldo Vasconcelos, a jovem deverá responder em liberdade pelo crime de fraude em certame de interesse público.

A prisão aconteceu na Escola Estadual Plácido de Castro após a jovem realizar as provas. De acordo com o delegado, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal do Maranhão. A ação fez parte da operaação “Jogo Limpo”, realizada em sete estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Tocantins, Amapá e Pará.

Vasconcelos ressaltou que não foi encontrado o gabarito do Enem, e sim anotações que condiziam com as algumas questões da prova. “No cumprimento do mandado foram encontrados esses papéis que nós entendemos que são respostas da prova. Nós estamos convencidos que isso foi utilizado como cola, agora o que falta são as investigações para saber como ele obteve essa cola (…), que vai acontecer de forma mais ampla pela Polícia Federal do Maranhão ”, explicou.

Após a abordagem e revista, a jovem foi encaminhada para Delegacia da Polícia Federal onde foi lavrado um ato de prisão em flagrante.

