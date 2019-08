Jovem preso flagrado matando vitima a facada é solto após audiência de custódia em Itaituba

Por: Portal Giro Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, a versão do acusado para o crime foi de legítima defesa, onde a vítima, na noite do crime, teria entrado em uma residência para furtar. Além disso, segundo o acusado, a vítima já seria conhecido na localidade por cometer tais crimes.

O Giro não teve acesso ao conteúdo do alvará de soltura que concedeu o benefício ao jovem. O fato do mesmo ser réu primário, sem antecedente criminal, e ter emprego e residência fixa na cidade, certamente favoreceu a decisão.

You May Also Like