Jovem quase é degolado por linha de pipa com cerol

No último domingo (09), o estudante Mateus Barreto, de 18 anos, quase morre após ser atingido por uma linha de pipa com cerol na cidade de Uruará, sudoeste do Pará. Ele trafegava em sua moto quando a linha atingiu sua boca e, por pouco, não alcançou o pescoço. “Se pega no pescoço, ele provavelmente teria morrido”, explicou Walace Barreto, irmão da vítima.

O jovem atingido foi levado às pressas para o hospital da cidade, onde foi atendido e recebeu 15 pontos para conseguir estancar o ferimento. Ele está tomando medicamentos anti-inflamatórios e, segundo informações apuradas junto ao hospital de Uruará, foi feito uma limpeza no rosto da vítima para retirada de fagulhas de vidro que estavam dentro do ferimento.

O incidente reascende o sinal de alerta para motociclistas, ciclistas e quem gostar de “empinar papagaios” neste verão. Em Altamira, duas pessoas já foram parar em hospitais com ferimentos causados pelas linhas de cerol.

Cuidados na hora de empinar pipa

– Não use linhas com fio de cobre ou cerol; prefira as de algodão;

– Tenha atenção a motocicletas e bicicletas;

– Não solte pipas perto de fios ou antenas para evitar choques elétricos;

– Não solte pipas em dias de chuva ou relâmpagos;

– Não retire pipas presas em fios de transmissão de eletricidade ou árvores, nem faça pipas com papel laminado, pois o risco de choque e acidente é grande;

– Se a linha quebrar, não corra atrás da pipa sem observar se o caminho é seguro, como atravessar ruas e passar por buracos, para evitar acidentes;

– Evite colocar caudas muito longas nas pipas, já que elas podem fiocar presas em algum lugar, como fios elétricos.

