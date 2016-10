Jovem quase tem as mãos decepadas em miritituba, PA.

Uma guarnição da Policia Militar de Miritituba prendeu e apresentou na manhã desta quinta feira, 29, na delegacia de policia, o nacional; Dhemesson Rocha da Silva, de 19 anos, ele é suspeito de desferir vários golpes de facão em Wedenn Raphael Borges, de 20 anos.

Segundo informações do Sgt. Rildo, o fato aconteceu na noite de quarta feira, 28, no distrito de Miritituba. Os dois estariam bebendo, por volta das 23 horas, teriam se desentendido; Dhemesson se armou de um facão e desferiu vários golpes em Wedenn, que foi atingido nas duas mãos, o mesmo foi socorrido e levado para o hospital municipal. Segundo informações de amigos já foi transferido para Santarém, devido seu estado ser critico, e ele correr risco de ficar com graves sequelas em uma das mãos. Ainda durante a noite do acontecido a policia militar prendeu Dhemersson, que por sua vez tentou negar ser o autor dos golpes, porem a vitima relatou a policia que realmente teria sido ele. Na delegacia ele não quis falar com a nossa reportagem, o mesmo foi autuado em flagrante e já foi transferido para o presidio da cidade.

Fonte: Junior Ribeiro

