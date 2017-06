Jovem que agrediu ex-namorada e tentou matar cunhado é condenado a nove anos de prisão

Crime aconteceu em outubro de 2016. O jovem, que é personal trainer, foi julgado pelo Tribunal do Júri na madrugada desta quarta-feira (28).

O personal trainer Pedro Yllen de Sousa Marialva, de 28 anos, foi condenado a nove anos de prisão por tentativa de homicídio, em Santarém, oeste do Pará. O Tribunal do Júri julgou o réu na madrugada desta quarta-feira (28). O jovem é acusado de ter agredido a ex-namorada e ter tentado matar o cunhado. O crime aconteceu em outubro de 2016. A vítima foi atingida com golpes de faca nas costas.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Pedro Yllen tentou matar a facadas o cunhado Rafael de Oliveira Lima a facadas, além de ter agredido a, até então, namorada, irmã de Rafael. O crime aconteceu no bairro Jardim Santarém.

A sessão do Tribunal do Júri, da 3ª Vara Criminal de Santarém iniciou na manhã de terça-feira (27) e só terminou na madrugada de quarta-feira (28). O juiz Gabriel Veloso presidiu o júri. O réu foi defendido por três advogados, incluindo o seu pai. Os promotores Rodrigo Aquino, da Silva, Renato Bellini, além do advogado Alessandro Moura, atuaram na acusação.

O crime

De acordo com a polícia, o personal trainer, Pedro Yllen agrediu a namorada e causou danos ao veículo da mesma. Ao sair em defesa da irmã agredida, Rafael de Oliveira foi esfaqueado nas costas. O acusado fugiu e só foi preso quatro dias após o crime, que aconteceu no bairro Jardim Santarém.

Ainda segundo a polícia, outros procedimentos já haviam sidos registrados contra o acusado pelos mesmos crimes. “Esse é o quinto procedimento criminal feito contra ele. No ano de 2013 já foi autuado em flagrante por mim e em outras situações já foi denunciado, foi instaurado inquérito, remetido para a justiça e ele já foi condenado uma vez por crime de violência doméstica. É uma pessoa que realmente tem um comportamento violento”, ressaltou a delegada Andreza Alves, quando Pedro foi preso.

