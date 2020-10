Jovem que caiu de forro enquanto tentava fugir de supermercado é transferido para presídio

Rivaldo Salazar ficou desacordado após cair do forro do supermercado onde havia praticado furto — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Rivaldo Salazar dos Santos, de 18 anos, caiu de uma altura de 5m e precisou de atendimento médico. O jovem deve responder pelo crime de furto qualificado.

Foi transferido para o presídio de Itaituba na manhã desta quinta-feira (8) o jovem de 18 anos suspeito de arrombar e furtar dinheiro e objetos de um supermercado localizado no centro do município de Rurópolis, no oeste do Pará, no dia 2 de outubro.

No momento da fuga, Rivaldo Salazar dos Santos tentou sair pelo forro, caiu de uma altura de 5m e precisou de atendimento médico.

Após receber os cuidados no hospital e ter alta, Rivaldo foi conduzido para delegacia de Polícia Civil, onde recebeu voz de prisão pelo crime de furto qualificado. O jovem passou por audiência de custódia, quando foi determinada pelo Poder Judiciário a imediata transferência.

Segundo o delegado Ariosnaldo Filho, a Polícia está intensificando diligências para reprimir crimes contra o patrimônio.

De acordo com relato da Polícia Militar, era por volta das 2h30 do dia 2 de outubro, quando a guarnição de serviço foi acionada por funcionários de uma empresa de vigilância, informando que uma pessoa havia entrado em um supermercado e estaria praticando furto. O jovem tentava sair do estabelecimento com a importância de R$ 235.

Quando a polícia chegou ao local, Rivaldo Salazar dos Santos estava no forro do supermercado e antes que os policiais tivessem tempo de subir para fazer o cerco ao suspeito do furto, ele caiu, se enroscou na fiação elétrica e bateu com a cabeça no piso do estabelecimento perdendo os sentidos.

