Jovem que espancou professora dentro de escola é executado com 8 tiros.

Um jovem de 15 anos foi executado na tarde hoje (23) com mais de 8 tiros.

O crime aconteceu em Santa Catarina.



De acordo com a polícia, o motivo do crime pode ter sido uma vingança já que o menor (aluno) espancou uma professora violentamente, o caso repercutiu no país inteiro. Os autores do crime ainda não foram identificados. A polícia segue investigando o caso e nas próximas horas teremos mais informações sobre o caso.



Relembre o Caso: Professora leva surra de aluno de 15 anos após expulsá-lo da sala

Fonte: http://www.whatsdiario.com/

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...