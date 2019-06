Jovem que morreu em acidente no Mato Grosso será sepultada nesta sexta-feira em Novo Progresso

(Foto:Facebook)- Está previsto para as 10h desta sexta-feira (21) o sepultamento de Elen de Souza Silva, de 25 anos. Ela morreu após se envolver em um acidente na rodovia Br 163 no Mato Grosso, na tarde de quarta-feira (19).

Avisamos a todos os irmãos e amigos da Elen de Souza, que o corpo chegará em Novo Progresso por volta das 8:00h da manhã, será velado na Igreja Assembleia de Deus, Do bairro Rui Pires de Lima, próximo ao estoque frios, (duas quadra após mercado Castanha). Rua Ijuí esquina com Rua das acácias. O sepultamento esta previsto para as 10 horas no cemitério do município.



Acidente

Conforme informações do site só noticias Elen e o namorado Rafael Silva Domingos, de 34 anos, estavam um Fiat Strada, placas de Itaituba (PA), indo para uma fazenda em Novo Progresso, quando se envolveram em acidente na BR-163, próximo a comunidade Castanhal (Itaúba) – cerca de 90 km de Sinop- com um Ford Ecosport vermelho, placas de Santarém (PA), ontem à tarde.

De acordo com a perita Nayne Langieri, a colisão foi frontal. “Houve uma invasão de faixa, possivelmente, em uma tentativa de ultrapassagem da Eco Sport”, informou.

Ainda segundo o registro na Polícia Civil, Elen e Rafael morreram no local. Outras duas pessoas, ocupantes do EcoSport [nomes não revelados], foram socorridas e encaminhadas ao hospital regional de Sinop.

Elen de Souza Silva, de 25 anos, cursava direito na cidade de Sinop no estado do Mato Grosso, o corpo da jovem ficou desde quarta-feira(19) no IML , só foi reconhecida por amigos nesta quinta-feira(20), o corpo estava sendo velado no Memorial Luz e Vida, da avenida das Embaúbas, em Sinop (MT), foi trasladado para Novo Progresso nesta sexta-feira (21), onde será sepultado. A família somente soube do acidente e da fatalidade na tarde desta quinta-feira (20).

