Jovem que morreu enforcado usava tornozeleira e estava em liberdade assistida

(Foto Reprodução Ilustrativa) – Rogian Mikael Vargas de Freitas, 23 anos, morreu enforcado em Novo Progresso, respondia processo na Justiça do estado do Mato Grosso.

Rogean Mikael Vargas Freitas de 23 anos, cometeu suicídio por enforcamento, na noite desta quinta –feira ,22 de Dezembro de 2016, em uma propriedade rural (fazenda Bom Sucesso), distante quatro quilômetros da vicinal celeste no Município de Novo Progresso.

Rogian foi preso em 2013, na cidade de Várzea grande (MT), com ele mais duas pessoas incluindo um menor, segundo a Polícia Militar de Várzea Grande , foram presos em flagrante, acusados de participação em vários roubos realizados na região do bairro Júlio Domingos de Campos, naquela cidade.

No momento da prisão, foi encontrado e com eles e recuperados dezenas de peças de roupas novas levadas de uma vítima que as comercializava, cerca de 2,540 reais que teriam sido levados da distribuidora de bebidas e vários aparelhos eletrônicos. Rogeam e os comparsas foram detidos e encaminhados a Central de Flagrantes onde foram reconhecidos pelas vítimas do assalto a residência e também pelo proprietário da distribuidora.

Tornozeleira

Rogeam foi preso em 2013, e recentemente conseguiu liberdade assistida. Para isto foi preciso a implantação do uso de tornozeleira eletrônica para ficar com liberdade assistida.

A informações que Rogeam tinha família em Novo Progresso e estava de passagem pela cidade.

Os motivos que o levaram a cometer suicídio não foi divulgado, a policia investiga o caso.

