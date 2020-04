Jovem que participava de batizado em águas do rio Parauapebas se afoga e está desaparecido

(Foto:Via WhatsApp) – Após a cerimônia, ele ficou no local brincando com amigos, mas acabou submergindo nas águas

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por meio do 23º Grupamento de Parauapebas, procura, desde a manhã de segunda-feira (6), um adolescente de 16 anos, identificado como Uenis Castro, que foi batizado por uma igreja evangélica nas águas do rio Parauapebas e, em seguida, ao decidir brincar no local com amigos, acabou submergindo e desaparecendo no rio.

De acordo com o Capitão Zilvandro Macedo, subcomandante do grupamento, o acionamento ocorreu às 11h de segunda-feira e equipes se deslocaram imediatamente para o local, mas, até o final da manhã de terça-feira (7), o jovem ainda não havia sido encontrado.

Segundo informações repassadas pelos familiares do desaparecido ao CBMPA, “após a cerimônia, ele teria ido tomar banho, afastou-se da margem, começou a se debater e submergiu nas águas”. Buscas na superfície do rio, conhecido por ser profundo e de correnteza muito forte, foram feitas de imediato, porém ele não foi encontrado. As buscas foram retomadas na terça-feira (7), às 7h, com equipes de mergulho e superficiais, mas até o fechamento dessa matéria o adolescente continuava desaparecido.

