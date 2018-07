Jovem que roubava celular e vendia pela internet é preso em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A sentença é da Vara Criminal do município. Em 2013, ele cometeu sete roubos de telefones celulares e em seguida anunciou todos os aparelhos roubados nas redes sociais e em um site de compras e vendas na Internet. A prisão dele, realizada ontem (26), foi resultado de investigação realizada pela equipe de plantão da Seccional, sob coordenação do delegado William Crispim.

Jhon Hank dos Santos Rodrigues, de 23 anos, é condenado à pena de oito anos e quatro meses de prisão (Foto: Divulgação/Polícia Civil) – Em Marabá, no sudeste paraense, um jovem que roubava celulares e posteriormente os vendia na internet foi preso, após cinco anos. Jhon Hank dos Santos Rodrigues, de 23 anos, foi detido pela Polícia Civil, em cumprimento a mandado de prisão por sentença judicial condenatória. Ele é condenado à pena de oito anos e quatro meses de prisão, a ser cumprida em regime fechado pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e envolvimento de outras pessoas. As informações foram divulgadas hoje (27) pela Polícia Civil.

