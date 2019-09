Jovem que tentou suicídio em Castelo de Sonhos com tiro na cabeça morreu neste domingo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A tentativa aconteceu no dia 06 de Setembro de 2019 no distrito de Castelo de Sonhos, ele foi transferido para Hospital Municipal de Novo Progresso , onde apresentou melhoras e foi conduzido para Hospital da cidade de Santarém onde teve morte cerebral. O anuncio da morte foi dado pelo Irmão nas redes sociais, neste domingo (15).

You May Also Like