Jovem rende e assalta dez professores dentro de escola

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (22), Osvaldo Cardoso Pereira Júnior, por envolvimento no assalto a 10 professores ocorrido em uma escola estadual, no bairro Algodoal, em Abaetetuba, região nordeste do Estado.

O acusado usou uma arma de fogo para render e levar os pertences dos educadores. O crime aconteceu por volta das 21 horas, de quinta-feira (21). Dois homens pularam o muro da escola e, usando um arma de fogo, renderam as vítimas.

A dupla roubou cinco telefones celulares, um cordão e anéis de ouro.

Segundo a delegada Renata Gurgel, titular da Superintendência da Polícia Civil do Baixo-Tocantins, no dia seguinte ao crime, após as vítimas prestarem depoimentos, a equipe policial iniciou as investigações.

Por volta das 12 horas, os agentes identificaram Osvaldo Cardoso Pereira Júnior como um dos envolvidos no crime. Osvaldo Cardoso levou os policiais até sua residencia, onde foram apreendidos três aparelhos celulares, um cordão e oito anéis.

O outro envolvido e a arma de fogo não foram localizados. “Os agentes continuarão as investigações até a solução do crime”, detalha a delegada.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...