Jovem sai de festa, pula em rio para nadar e desaparece em MT; bombeiros fazem buscas

Um jovem está desaparecido no Rio Verde em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá — Foto: Corpo de Bombeiros de Mato Grosso/Assessoria

Os bombeiros foram chamados para o resgate na manhã de sábado (7).

Um jovem está desaparecido no Rio Verde em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, depois que pulou no rio para tomar banho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz, que não teve o nome identificado, participava de uma festa e decidiu pular na água para tomar banho.

De acordo com os bombeiros, testemunhas disseram que o rapaz saiu de uma festa e foi até a ponte da Moroco, no Rio Verde, de onde saltou para tomar banho.

Ele não sabia nadar e não retornou à superfície.

No local havia um par de tênis que possivelmente seria da vítima. As buscas foram feitas durante todo o sábado e foram retomadas neste domingo (8).

08/12/2019 12h24

