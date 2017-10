Jovem se despede de noivo que morreu duas horas antes de casamento: ‘Até breve’

Carlos Adriel e Paloma se casariam duas horas após acidente

Um jovem de 21 anos morreu duas horas antes de se casar com a noiva, em Baraúna, Rio Grande do Norte. Carlos Adriel da Silva queria fazer uma surpresa para a amada, mas bateu de moto no meio do caminho e não resistiu. Ele não usava capacete no momento da batida, segundo o G1. Abalada com a tragédia, a noiva Paloma Ismaelly prestou comovente homenagem ao homem que a deu seu primeiro beijo, o seu primeiro amor.

“Deus sabe o quanto sonhamos com o nosso casamento (…) mas infelizmente o sonho foi interrompido. Interrompido, e não acabado, porque eu sei que um dia eu te verei novamente, te abraçarei forte como fazíamos todos os dias e vou dar aquela brigadinha de leve por ter me deixado te esperando, quando deveria ter sido o contrário. A noiva é a única que pode atrasar, lembra?!”, escreveu a jovem de 18 anos.

Na postagem, ilustrada por uma foto do casal, Paloma descreve que “acordar e perceber que não é só um pesadelo” tem sido “uma das piores sensações”, algo que ela imaginava só acontecer em filmes que “todos odeiam o final”. Ela agradeceu pela amizade de Carlos Adriel, que a demonstrou tê-la amado “durante cada segundo da vida”.

“Eu não tive a oportunidade de ser conhecida como sua esposa diante dos homens, mas nós dois sabíamos que nossa relação ia bem além de qualquer status, nós já éramos casados pelo nosso amor, pela nossa cumplicidade que sempre foi imensa (…) Eu me conformo em saber que nós vivemos intensamente cada momento e eu vou continuar sentindo ele (nosso amor) aqui todos os dias”, destacou.

Paloma fechou o texto com um “até breve, meu noivo lindo”. Eles estavam juntos há quatro anos. O jovem foi velado na Assembleia de Deus da comunidade Juremal, neste domingo.

Fonte: EXTRA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...