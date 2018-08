Jovem se distrai com celular, cai em poço e morre afogada em Parauapebas

A moça estava na localidade comemorando o Dia dos Pais com a família. (Foto: Reprodução)

As comemorações do Dia dos Pais encerraram de forma triste para a família de uma jovem em Parauapebas, no sudeste paraense. Daniele Alves Matos, de 19 anos de idade, estava distraída mexendo no celular e caiu em um poço de aproximadamente 20 metros de profundidade, por volta das 17h do último domingo (12). A moça morreu afogada. O acidente ocorreu na região de Santa Cruz, a 30 km do centro de Parauapebas.

Segundo o sargento BM Vale, do Corpo de Bombeiros, a jovem estava na localidade comemorando o Dia dos Pais com a família. Em um certo momento, se afastou um pouco da casa e, ao mexer no aparelho eletrônico, acabou se distraindo e pisando no poço que estava sem tampa.

“Quando chegamos ao local, a moça se encontrava morta dentro do poço. Fizemos o resgate e acionamos o serviço do IML, que fez a remoção do corpo”, informou o sargento Vale.

