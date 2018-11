Jovem se esconde dentro de freezer após arrombar um mercantil em Santarém

Jovem foi preso neste domingo (11) após arrombar um mercantil e tentar praticar roubo — Foto: Bena Santana

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (11), no bairro Matinha.

Um jovem se escondeu dentro de um freezer de um mercantil, na madrugada deste domingo (11), em Santarém, oeste do Pará, após tentar praticar roubo no estabelecimento. Para entrar, ele havia arrebentado a porta de rolo do mercantil, no bairro Matinha.

A Polícia Militar encontrou José Jarlisson da Silva e o levou para a Seccional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. Ele deve ser encaminhado ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm) onde já esteve preso.

Fonte: G1 Santarém

