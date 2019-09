Jovem simula própria morte e deixa cidade em pânico

Imagem da “brincadeira de mau gosto” feita por Pollyana. Foto: Reprodução

Nas imagens, Pollyanna aparece amordaçada, e uma faca supostamente suja de sangue está ao lado do corpo.

Fotos que começaram a circular nas redes sociais, nesta segunda-feira (2), mostravam a cena do que seria um crime passional bárbaro: uma jovem teria amarrado, torturado e matado a namorada na cidade de Parauapebas, sudeste paraense, além de ter filmado a ação. No entanto, o tal crime, que chegou a ser noticiado na mídia local, não passou de uma brincadeira de mau gosto feita pelo casal.

De acordo com informações do portal Pebinha de Açúcar, a jovem Pollyana Araújo e a namorada dela, Thaynara Rodrigues, fizeram uma montagem das fotos e dos vídeos e compartilharam nas redes sociais.

Em um texto deixado por Thaynara Rodrigues no status do WhatsApp, a jovem diz: “Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto…Peço desculpas à todos por este ato, mas ninguém mais além de mim própria entenderia o que vinha passando que para muitos não passa de ‘frescura’ a tal depressão. A dias esse plano não saia da minha cabeça, tanto quanto o de tirar a minha própria vida que já perdeu o sentido há um bom tempo, e a dela pobre (Pollyana) também claro, eu não poderia deixar de acabar com a vida de quem acabou com a minha vida hahahaha…. E olha só como as pessoas são surpreendentes logo nós o ‘casalzinho fofo, a meta que todos diziam ter’. Jamais acredite em felicidade em redes sociais, na vida real ninguém é feliz, na vida real não existe amor verdadeiro. Bom finalizo por aqui todo esse texto e deixando um recado também a aqueles que acha que não passa de uma brincadeira idiota, esperem nos documentários por aí para cair a fixa. Desculpa a todos por isso, eu sou um lixo. Deixo aqui as últimas palavras ‘ a vida é um lixo’, I HATE HUMANS (Eu odeio os humanos)”.

Após grande repercussão da notícia da suposta morte de Pollyanna Araújo, começaram a circular vários comentários nas redes sociais, sendo que muitas pessoas afirmavam que Pollyanna não estava morta.

A reportagem do portal Portal Pebinha de Açúcar conversou com uma irmã da jovem em Parauapebas e todos os familiares estavam apavorados, inclusive, chegaram a procurar a 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas.

Foi por volta das 14h30 desta segunda-feira (2) que uma irmã de Pollyanna garantiu que a jovem não estava morta. Segundo a familiar, Pollyana tinha feito uma chamada de vídeo, durante a tarde de hoje, afirmando que se tratava de uma brincadeira.

Áudios também já começam a circular nas redes sociais, onde Pollyanna diz: “Oi, estou viva, não tem como atender agora porque estou me sentindo importante, tem muita mensagem chegando, mas estou viva”, em outra mensagem ela disse: “Ou meu amor, desculpa, foi só uma trolagem, nunca viu trolagem de internet, não? Desculpa! Não é para odiar a gente”.

Segundo o portal Pebinha de Açúcar, Pollyanna e Thaynara Rodrigues não estão em Parauapebas. O delegado Gabriel Henrique, titular da Polícia Civil em Parauapebas afirmou que vai analisar o caso e possivelmente abrir procedimento.

