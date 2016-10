Jovem sindicalista é assassinada em Rurópolis

Na noite de Sábado (01) na cidade de Rurópolis, Que por volta 21:00 horas, uma guarnição da Policia Militar foi acionada via celular para atender uma ocorrência. Segundo informações repassadas pelo comandante do da 17ª CIPM da cidade Major Alexandro a nossa equipe de reportagem, a guarnição recebeu a emergência do hospital municipal, informando de que uma moça de nome Leila Cleópatra Ximenes de Sousa de 29 anos de idade, que havia dado entrada no pronto socorro, até então teria sido vitima de um suposto acidente de trânsito.

Informações dão conta de quando foram prestar os devidos socorro para a vitima, foi verificado que a mesma apresentava duas (2) perfurações na altura do peito e uma no punho esquerdo a qual, teria sido a causa da morte da vitima.

Informações repassadas a nossa reportagem de que a vitima trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores, ela teria participado a tarde de uma carreta politica de um candidato a qual ela apoiava, segundo as nossas fontes da cidade, depois da carreata ela seguiu para sua residência no bairro do Leitoso e minutos depois ela foi encontrada por amigas, onde a mesma estava jogada no chão, as informações de que ela chegou a pedir a ajuda e disse que alguém á teria empurrado .

Nossas fontes nos informaram que o clima está pesado na cidade, população revoltada com o fato que tudo indica que o crime tenha uma ligação politica. Informações repassadas de que a movimentação era intensa no hospital de Rurópolis, populares tristes e revoltados com o triste episodio. A Policia Militar e Policia Civil estão na cidade tentando elucidar o caso e descobrir quem foi o autor do homicídio.

Fonte : Elias Junior Noticias / Em parceria com o Blog do JK

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

