Jovem sobrevive 12 horas agarrada a árvore após acidente

Uma jovem de 19 anos sobreviveu a um acidente de carro ao se agarrar a uma árvore por 12 horas. Natalie Griffin estava no banco do passageiro com a sua melhor amiga, Jenna Santos, ao volante quando o carro saiu da estrada e caiu em um rio no condado de Mendocino, na Califórnia, na quarta-feira à noite.

A água rapidamente entrou no carro e as duas tentaram chutar o para-brisa quando Natalie Griffin percebeu uma janela traseira quebrada e disse à amiga para segui-la para fora. Ela conseguiu sair, mas a outra jovem não conseguiu. Ela se agarrou a uma árvore submersa a cerca de 100 metros e esperou por 12 horas, segundo informações do jornal “East Bay Times”.

Segundo a publicação, a jovem usou um casaco para se proteger do vento e da chuva. Ela ficou acordada durante toda a noite e tentou gritar para os carros. Quando o nível do rio baixou ela nadou, subiu um colina e voltou para a estrada.

Um motorista percebeu que ela estava molhada e tinha apenas um sapato, e conseguiu ligar para a mãe dela. Natalie Griffin foi levada para o Hospital Frank R. Howard Memorial, onde foi tratada com hipotermia.

Ela ainda ajudou os bombeiros, indicando o local onde o carro da marca Corolla estava submerso. O corpo de Jenna Santos estava no local. A mãe da jovem sobrevivente, Midge Griffin, fez um desabafo no Facebook: “Nosso coração está doendo por Jenna”, escreveu, acrescentando que a filha encontrou “coragem e força para sobreviver”.

Fonte: Extra.

