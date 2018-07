Jovem sofre ferimentos na cabeça em acidente de transito em Novo Progresso

Um Jovem filho do Progressense Serginho Castanheira, sofreu grave acidente de transito na rua Tapajós no bairro Vista Alegre em Novo Progresso. (Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso)

O Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), na esquina da Rua Tapajós com Rua 07 de Setembro, nas proximidades da empresa de peças no Bairro Vista Alegre.

O jovem Alexandre Castanheira, capotou o veiculo Fiat Uno, com ele tinha um carona não teve nome divulgado, as testemunhas informaram ao Jornal Folha do Progresso que o veiculo cruzou em velocidade e veio a capotar, Alexandre foi lançado para fora do veiculo pelo para brisa que quebrou na dianteira.

O SAMU fez o resgate do jovem que foi encaminhado com ferimentos na cabeça para a emergência no Hospital Municipal.

Um vídeo foi postado no WhaatsApp e mostra o momento que o SAMU faz o socorro da vitima Assista;

