Jovem suspeito de fingir ser moto táxi para traficar drogas é preso em Alenquer

Jovem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (11) suspeito de traficar drogas em Alenquer — Foto: Polícia Civil de Alenquer

A Polícia Civil de Alenquer, no oeste do Pará, prendeu, nesta segunda-feira (11), um jovem de 23 anos suspeito de traficar droga tipo crack. De acordo com a polícia, ele estaria fingindo trabalhar como moto táxi para realizar as entregas.

Os investigadores Rodrigo Carioca e Ilith Paiva constataram que o jovem fazia disque-entrega em uma motocicleta. Elanil jony Braga Barbosa, conhecido como “Vida louca”, confessou que vendia papelote de pedra de crack pelo valor de R$ 30,00, há algum tempo. Ele foi preso em flagrante.



Polícia apreendeu 10 papelotes de pedra de crack, valor de R$ 106,00 e outros objetos usados para traficar de drogas — Foto: Polícia Civil de Alenquer

Com o jovem, foram apreendidos 10 papelotes de pedra de crack, tesoura, linha, sacola plástica e o valor de R$ 106,00, além de uma motocicleta Honda CG 125 Tintan KS de cor preta, placa JUM 9002, ano 2004.

De acordo com a PC, Elanil já tinha passagem pela polícia por roubo de um posto de combustível, no ano de 2014. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por G1 Santarém — PA

