Jovem tem mão dilacerada em ato na Esplanada; protesto teve 49 feridos

Segundo policiais no local, ele tentava atirar rojão contra PM, mas objeto estourou antes. Estado de saúde não foi informado pelo governo; ato terminou em depredação na Esplanada.

Manifestante tem mão dilacerada em ato na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (Foto: Reprodução)

Um manifestante teve a mão dilacerada na tarde desta quarta-feira (24) enquanto participava de atos contra o governo federal na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Imagens enviadas à TV Globo mostram o homem em pé, correndo em busca de socorro e amparado por outro participante do ato.

Segundo informações preliminares, o homem tentava atirar um rojão na direção dos policiais militares, mas foi surpreendido com a explosão do objeto antes do lançamento. Até as 20h, o governo do Distrito Federal ainda não tinha divulgado informações sobre o caso.

Boletim parcial divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, por volta das 19h30, indicava que 49 pessoas ficaram feridas durante o protesto, sendo oito PMs e 41 manifestantes. Sete pessoas foram detidas, suspeitas de dano ao patrimônio público, desacato e porte ilegal de arma.

Por G1 DF

