Jovem tem redes sociais rackeadas e golpista pede fotos íntimas em Itaituba

O caso aconteceu na cidade Itaituba, no sudoeste paraense, e foi denunciado pela própria adolescente nas redes sociais.(Foto:Divulgação)

Com o pretexto de pagamento financeiro, um golpista entrou em contato com uma adolescente de 17 anos, após ter rackeado as redes sociais da adolescente, para conseguir fotos íntimas. O caso aconteceu na cidade Itaituba, no sudoeste paraense, e foi denunciado pela própria adolescente nas redes sociais.

Segundo ela, as redes sociais foram todas rackeadas e a partir de então ela perdeu o controle sobre as páginas no ambiente da internet, e segue sem fazer ideia de quem estão usando agora. O fato é que a pessoa ou pessoas, que se passam pela adolescente, estão pedindo em seu nome, nas redes sociais, fotos íntimas em troca da promessa do pagamento de R$ 1.800 reais.

A adolescente contou que os falsários, cuja imagem nas redes sociais é de uma outra jovem, tentou convencer outras meninas, afirmando já ter realizado alguns trabalhos para uma empresa e que querem fotos íntimas, caseiras, feitas por elas próprias, para fins de divulgação em sites que não poderiam ser acessados no Brasil.

A própria jovem não afirma ter caído no golpe mas postou um print nas redes socais em que dá a entender que ela mesma foi ameaçada por um homem.

Por:Redação Integrada, com informações do Giro

07.12.19 18h19

