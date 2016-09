Jovem teria sido estuprado com barra de ferro

Um jovem de 17 anos foi supostamente estuprado por policiais civis com uma barra de ferro, em Rio Branco, no Acre.

De acordo com a mãe do adolescente, os agentes agrediram a vítima, pois o pai dele está preso por tráfico de drogas.

“Eles entraram na casa e esculhambaram tudo (sic), mandando ela [a madrasta] deitar no chão. Nós não pudemos fazer nada porque eles diziam que era polícia”, disse uma vizinha da vítima.

Segundo informações do R7, o grupo de policiais entrou no quarto onde estava o adolescente e começaram a espancá-lo. Em seguida, antes de levarem a vítima à delegacia, os agentes leveram um aparelho de TV e R$ 900 em dinheiro.

Já na delegacia, os policiais pediram a senha do celular do adolescente. Contudo, por ter se negado, os agentes teriam começado a sessão de tortura com uma barra de ferro. Após ser estuprado com o objeto, ele foi abandonado numa estrada na periferia da cidade.

De acordo com a publicação, moradores da região encontraram o jovem muito ferido e o levaram ao hospital. O adolescente passou por cirurgia após a constatação de diversas lesões e hemorragia interna.

A família registrou denúncia no Ministério Público e um boletim de ocorrência na delegacia. A Corregedoria instaurou procedimento para investigar o caso.

(Com informações de R7)

