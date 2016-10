Jovem usava cartões de idosos para fazer compras

Adriele Cristina da Silva Alves, 20 anos, será apresentada na Dioe na manhã desta terça-feira (18) por prática de golpe contra pessoas idosas em Belém. Adriele foi presa em flagrante no momento em que fazia compras no Pátio Belem com um cartão de um idoso.

Segundo a polícia, ela ligava para as casas das vítimas e se passava por representante do banco, dizendo que o cartão estava clonado e que iria precisar do cartão e da senha para trocar. Depois de conseguir as informações, Adriele pegava o cartão e ia ao shopping fazer compras.

Quatro vítimas devem comparecer agora de manhã na Dioe e devem prestar depoimento para o delegado Neyvaldo Silva.

(DOL, com informações da polícia Civil)

