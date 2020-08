Jovem violinista é aprovado para estudar na Bélgica e faz vaquinha para conseguir viajar

Sem condições de arcar com as despesas, jovem recorreu à vaquinha para realizar seu sonho

Aprovado para estudar no Conservatório Real de Bruxelas, na Bélgica, o bacharel em Violino pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Uiler Moreira, 21, pede ajuda para realizar seu sonho. Com os pais desempregados, o jovem recorreu a uma vaquinha virtual para arrecadar o valor da viagem e, assim, ingressar no conservatório que formou diversos nomes da música, entre eles, o saxofonista Alexandre Rieu.

Sua aprovação rendeu-lhe elogios dos jurados, como grande sensibilidade, intuição e inteligência musical, ao tocar a “Sonata para Violino de Ysaye Número 3 – Ballade”, considerada bastante desafiadora e de escritura refinada.

O sonho é difícil, mas não é impossível. Na Bélgica, ele pretende ficar, no mínimo, quatro anos, tempo de conclusão do seu curso de aperfeiçoamento, mas esse período pode ser prolongado caso ingresse no mestrado. “Eu iniciei meus estudos na música em 2009, na minha escola na época. Em 2012, fiz audição para fazer parte do projeto social NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), onde pude tocar com grandes artistas, como Martha Argerich, Midori Goto e Maxim Vengerov, e fazer minha primeira turnê internacional, na Suíça, Itália e Inglaterra”, conta Uiler.

O jovem não pretendia fazer uma prova de conservatório nesse ano, planejava juntar dinheiro e até cogitou ir trabalhar em São Paulo. “Eu pensava em realizar meu sonho no ano que vem, só que devido à pandemia não foi possível mudar de cidade. Apareceu a oportunidade de fazer a prova e fiz meio que desacreditando. Quando passei, comecei a me preocupar em como conseguir o dinheiro para ir”, relembra.

O violinista carrega na bagagem diversas participações em festivais importantes e prêmios, como o I Concurso da Casa da Música de Porto Alegre e na OSUFBA (Orquestra Sinfônica da Ufba). “Gosto de muita coisa dentro da música, como tocar com orquestra, em recital solo, de ser solista na frente da orquestra, fazer música de câmara e de ensinar”, conta Uiler.

Na sua nova jornada, o jovem terá aulas de história da música, música de câmara, contraponto, piano, orquestra, harmonia e instrumento. Contudo, para estudar no Conservatório Real de Bruxelas, a vaquinha de Uiler Moreira que está em cerca de R$20 mil precisa chegar a R$ 22 mil até o início de setembro, que será dividido entre custos de passagem, hospedagem, alimentação e transporte de seus três primeiros meses de vida na Bélgica.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil/Com Foto



