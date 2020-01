Jovem youtuber do interior do Pará é assassinado a facadas

Crime ocorreu no primeiro dia do ano(Foto:Reprodução)

O jovem youtuber Ewrys Sousa, de 21 anos, conhecido no município de Curionópolis, no sudeste do Estado, onde morava, foi encontrado morto dentro de um condomínio residencial situado na Rua Açaí, no centro da cidade.

O corpo do rapaz foi achado por moradores do entorno no começo da manhã do dia 1º deste ano, por volta de 8h. A vítima, que foi torturada e espancada, apresentava diversos ferimentos pelo corpo, feitos com objeto perfuro-cortante, e também tinha muitos machucados na cabeça. A autoria e as circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que já abriu inquérito para apurar o caso do primeiro homicídio registrado em Curionópolis neste ano.

Ewrys conhecido na localidade por produzir conteúdo áudio-visual e divulgar na internet. Os vídeos de entretenimento do jovem geralmente tratavam sobre temas cômicos do cotidiano. A morte misteriosa do Youtuber causou comoção nas redes sociais entre amigos e familiares, que escreveram mensagens de pesar, luto e saudade. O sepultamento de Ewrys foi realizado nesta quinta-feira (2).

Por:Redação Integrada

03.01.20 12h58

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...