Jovens de 15 a 29 anos serão vacinados contra o sarampo em Novo Progresso e região

“#PartiuTomarVacina” é o slogan da Campanha de Vacinação contra o Sarampo, que começa na próxima segunda-feira (10), nos 20 municípios incluindo Novo Progresso na região Oeste do Pará, tendo como público-alvo jovens de 15 a 29 anos de idade.(Foto:Reprodução)

O objetivo é atualizar o cartão de vacinação com duas doses de vacina contra o sarampo na população de 15 a 29 anos de idade e, assim, reduzir a circulação do vírus nas regiões do Tapajós e Baixo Amazonas, para evitar que ultrapasse as fronteiras e se dissemine por todo o território paraense. A meta é vacinar 220 mil jovens, no período de 10 de junho a 12 de julho, tendo como Dia D de Mobilização, o dia 29 de junho.

A campanha abrangerá os municípios de Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa e Trairão.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Alberto Beltrame, em 2019, o Brasil já registrou 97 casos de sarampo. Desse total, 53 foram no Pará, sendo 39 só no município de Prainha. “Isso tem feito com que o surto do sarampo seja mantido no Estado, principalmente, nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós. São 20 cidades onde o vírus está circulando e corremos um risco que ele ultrapasse as fronteiras e atinja o território paraense”, disse ele.

Por isso, a Sespa, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) planejaram essa campanha de vacinação nessas duas regiões.

A imunização contra a doença é feita com a tomada de duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba. Portanto, a campanha será realizada de forma seletiva. “Quem estiver na faixa etária dos 15 aos 29 anos, que nunca tenha tomado a vacina, deve tomar a primeira dose nessa campanha e outra de reforço 30 dias depois. Quem já tiver feito uma dose há mais de 30 dias, deverá fazer a segunda na campanha. E aqueles que já fizeram duas doses e têm o registro na sua carteira de vacinação estarão dispensados”, explicou Beltrame.

O titular da Sespa ressaltou que, ao contrário do que se imagina, o sarampo não é uma doença simples, é grave. “Mas pode ser evitada com uma vacina segura, gratuita que evita sofrimento, dor e morte”, disse. “Você, que é jovem e está entre os 15 e os 29 anos, não deixe de comparecer à unidade de saúde e levar a sua carteira de vacinação. Dessa forma, nós evitaremos que o sarampo se dissemine pelo Estado”, pediu Beltrame.

Mobilização – Além de apoiar as Secretarias de Saúde dos municípios abrangidos pela campanha, a Coordenação Estadual de Imunizações espera contar com o apoio de igrejas, centros comunitários, escolas, universidades, sociedades civis organizadas e organizações não governamentais, para mobilizar os jovens a tomarem a vacina.

Por Roberta Vilanova (SESPA)

