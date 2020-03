Jovens encontrados carbonizados eram irmãos; matadores podem ter ligação com extração ilegal de madeira, diz polícia

Jovens foram encontrados mortos na quarta-feira (25) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O delegado Gilvan Almeida, da Delegacia de Homicídios, disse que a polícia vai continuar investigando para localizar e prender os autores do crime.

Os dois jovens que foram encontrados mortos e carbonizados já foram identificados e a polícia, por meio da Delegacia de Homicídios, já iniciou as diligências para localizar e prender os responsáveis pelo crime bárbaro. Joelson da Silveira Oliveira, de 21 anos, e Joel da Silveira Oliveira, de 16 anos, eram irmãos e foram encontrados mortos na quarta-feira (25) na comunidade Chapadão, na região do Curuatinga.

De acordo com o titular da delegacia de homicídios, Gilvan Almeida, familiares das vítimas informaram à polícia sobre o crime por volta das 16h. Policiais da Especializada de Homicídios, da Delegacia Especializada de Conflitos Agrários (DECA) e investigadores foram para o local que fica cerca de 90 Km distante de Santarém.

“Ao chegar no local, vimos que se trata de um acampamento de extração de madeira ilegal. No local os jovens teriam ido para trabalhar. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo. No local tivemos informações de que os autores poderiam ser ex-trabalhadores que não teriam recebido e estavam querendo se vingar. Essa informação será melhor confirmada durante as investigações”, disse o delegado Gilvan.

Ainda de acordo com a polícia, as primeiras informações são de que o crime foi praticado por dois homens que fugiram do local. A equipe da polícia realizou diligências até por volta das 3h da manhã desta quinta-feira.

“A polícia está trabalhando independente do surto, mas estamos atuando. Não logramos êxito em chegar nos autores porque na região, assim que a polícia entra no local as informações correm muito rápido, até mesmo por causa dessas atividades. Mas esses crimes não vão ficar sem os devidos esclarecimentos”, completou.

Um inquérito foi aberto para investigar o crime. Os corpos foram removidos por peritos do Instituto Médico Legal.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — PA

26/03/2020 15h54

*Colaborou Érique Figueirêdo, da TV Tapajós.

