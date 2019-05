Jovens farão juramento à Bandeira neste dia 10 em Novo Progresso

Todos os jovens que se alistaram este ano na Junta de Serviço Militar para receberem o documento de reservista, precisam comparecer na cerimonia de juramento da Bandeira, que será realizado na sexta-feira (10). O evento será feito em na quadra de esporte da escola João Carlos Batista , a partir das 9 horas. A participação no evento é obrigatória para a retirada do documento.

Todos os jovens que se alistaram no período de janeiro a junho deste ano terão que fazer o juramento a Bandeira nesta sexta-feira (10). A solenidade é a última etapa para que os jovens retirem o certificado de dispensa de incorporação. “Os jovens que não comparecerem na cerimônia terão o documento incinerado caso não procure a Junta Militar no prazo de dois meses.

O alistamento militar é obrigatório para todos os homens, que irão completar 18 anos em 2019. Sem ele o jovem fica impedido, por exemplo, de tirar o passaporte, fazer concurso público e até de ingressar no Ensino Superior.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...